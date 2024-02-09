Як повідомляє Міноборони, це сталось сьогодні під час першої робочої наради.

Було приділено увагу питанням: налагодження логістики, дієвої системи ротацій та відпочинку підрозділів, а також підвищення якості навчання військових.

Окрема увага буде приділена новому роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.