Як повідомляє Міноборони, це сталось сьогодні під час першої робочої наради.
Було приділено увагу питанням: налагодження логістики, дієвої системи ротацій та відпочинку підрозділів, а також підвищення якості навчання військових.
Окрема увага буде приділена новому роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.
«Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду!», — підсумував Міністр оборони Рустем Умєров