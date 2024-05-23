Як повідомляє СБУ, про це Малюк поінформував під час виступу на саміті фандрейзингової платформи UNITED24, передає Укрінформ.

За його словами, оснащення морських дронів Sea Baby реактивними системами залпового вогню – це яскраве свідчення того, що СБУ щодня вдосконалюється, щоб впроваджувати кращі військово-технологічні рішення для знищення ворога.

«Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося», – зазначив Малюк.

За його словами, вперше СБУ використала дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», у грудні 2023 року.

Малюк нагадав, що історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський поставив СБУ завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря і створити оперативно вигідні умови для функціонування зернового коридору.