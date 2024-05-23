Василь Малюк

Як повідомляє СБУ, про це Малюк поінформував під час виступу на саміті фандрейзингової платформи UNITED24, передає Укрінформ.

За його словами, оснащення морських дронів Sea Baby реактивними системами залпового вогню – це яскраве свідчення того, що СБУ щодня вдосконалюється, щоб впроваджувати кращі військово-технологічні рішення для знищення ворога.

«Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося», – зазначив Малюк.

За його словами, вперше СБУ використала дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», у грудні 2023 року.

Малюк нагадав, що історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський поставив СБУ завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря і створити оперативно вигідні умови для функціонування зернового коридору.

«Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», – нагадує Василь Малюк.