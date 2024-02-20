Служба безпеки України зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як «політексперт» та поширював фейки про війну в Україні.

Зловмисник заперечував збройну агресію рф та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора.

Також він розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і таким чином намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави. Для «розгону» фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах.

Дописи та відеокоментарі блогера активно «підхоплювали» основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.

Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.

Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.