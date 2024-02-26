Як повідомляє пресслужба СБУ, кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну групу фсб, яка займалась підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини.

Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

При цьому основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. На його прохання жінка мала знайти «потрібні» енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.