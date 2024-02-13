Як повідомили у Службі безпеки України, зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ. Також його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ.

Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергооб’єктах.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку «заходили» кошти від фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.