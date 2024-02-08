Голосування має відбутись сьогодні о 19:00 за Києвом.

Демократ Чак Шумер сподівався на швидке голосування в середу за те, що він назвав своїм “планом Б” для відновлення пакету допомоги після провалу угоди щодо кордону. Але до вчорашнього вечора погодити пакет не встигли.

Нагадаємо, що вчора Сенат “застряг” у голосуванні щодо законопроєкту про надання десятків мільярдів доларів Україні та Ізраїлю після того, як республіканці заблокували компромісний варіант, який передбачав надання допомоги у поєднанні із “суворими заходами з охорони кордонів”, і оголосили перерву, так і не просунувшись у розгляді пакету витрат на національну безпеку.