Як повідовляє The Hill, законодавці в Верхній палаті в понеділок прийняли рішення припинити дебати по оновленому тексту, який містить лише зовнішню допомогу – без питання кордону.

66 сенаторів висловилися “за”, 33 – “проти”. Для схвального рішення була необхідна підтримка мінімум 60 голосів.

Після основного голосування, яке має відбутися найближчими днями, у разі схвалення документ буде переданий до палати представників. Вона також має його розглянути, провести всі необхідні законодавчі процедури та проголосувати повним складом.