Як повідомляє Reuters, про це заявив міністр закорнних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на Генасамблеї ООН.

Також Кассіс запросив усі країни, аби “працювати разом для досягнення нашої спільної мети”.

Водночас Reuters нагадали, що мирний план президента України Володимира Зеленського передбачає виведення з території України всіх російських військ, відновлення територіальної цілісності держави, звільнення всіх українських військовополонених та ядерну безпеку.

В рф вже відповіли, “що це дивний формат, тому що якісь мирні плани обговорюються без участі росії”.