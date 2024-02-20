Як повідомляє видання SVT, його загальна вартість складає 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 700 мільйонів доларів).

За даними ЗМІ, Швеція, зокрема, направить в Україну 10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90, 20 десантних катерів, підводне озброєння, таке як міни і торпеди, низку зенітних систем типу Robot 70, протитанкові роботи моделі TOW, гранатомети з боєприпасами, артилерійські боєприпаси, ручні гранати, гранатомети “Карл Густав”, медичне обладнання та автомобілі швидкої допомоги.

За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України. Він та прем’єр Швеції Ульф Крістенсен мають згодом офіційно оголосити про передачу допомоги Україні.