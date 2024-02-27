Зазначається, що основною метою росіян всередині України є деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

За інформацію розвідки, на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм росія витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча «акція» російських спецслужб в історії.

Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.