Колишній нардеп і голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергій Пашинський повідомив про обшуки у його помешканні. Йдеться про справу щодо передачі «палива Курченка» державі у 2015 році, зазначив він. Співрозмовники Forbes у правоохоронних органах підтвердили інформацію про обшуки.

За словами Пашинського, сьогодні (12 лютого) зранку до його помешкання «завітали з обшуком» СБУ та НАБУ.

«Справа щодо передачі «палива Курченка», а насправді – палива кремлівської «Роснафти» державі – за часів мародерства Януковича цей олігарх нажився активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 000 т нафтопродуктів, які у 2014 році вдалося передати державним нафтовим операторам», – написав Пашинський.

Він наголосив, що у 2015-му звернувся до президента з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом «Роснафти», «що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів».

«Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки», – написав колишній нардеп.

Також Пашинський спростував інформацію про оголошення йому підозри.

У 2021-му Олександр Кацуба, посадовець «Нафтогазу» у 2012–2014 роках, якого підозрювали у зловживанні службовим становищем, заявив, що під гаслами «націоналізації» нафтопродуктів Курченка насправді зникли нафтопродукти «Нафтогазу».

В інтерв’ю «Економічній правді» він розповів, що за закупівлі нафтопродуктів у «Нафтогазі» тоді відповідав департамент з підслідності Євгена Корнійчука, за відсутності якого в.о. був Кацуба. Так, коли очільник департаменту попросив його підписатися під актом виїзної комісії на нафтобазу, де повинно було зберігатися паливо, Кацуба його підписав.

«Тобто під документом підписалася вся виїзна комісія «Нафтогазу». І я як заступник голови, проте я не їздив на цю нафтобазу і не міг на неї їздити за посадовими обовʼязками», – коментує Кацуба.

Зрештою нафтопродукти на базі були, проте у 2014 році «прийшли люди з «Народного фронту» та сказали: «Ми націоналізували бензин Курченка», – заявив він.

Експосадовець компанії заявив, що команда Сергія Пашинського «кудись діла ці нафтопродукти», та головне, що «це були нафтопродукти «Нафтогазу», а не Курченка».

Генпрокуратура оголосила у міжнародний розшук Курченка навесні 2014 року. Того ж року на Одеський НПЗ було накладено арешт у межах кримінального провадження за фактами контрабанди нафтопродуктів.

У травні 2014 року тодішній голова МВС Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Сергія Курченка СЄПЕК , за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн т нафтопродуктів на 36 млрд грн.

За документами, ці нафтопродукти не мали реалізовуватися на території України, а повинні були поставлятися до третіх країн, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

У грудні 2021 року Київський районний суд міста Одеси дозволив спеціальне досудове розслідування щодо Курченка.

У серпні 2022 року Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувачення проти українського «бізнесмена-втікача» за фактом ухилення від сплати податків при розмитненні нафтопродуктів.