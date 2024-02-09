Двопартійна делегація членів Конгресу США під час свого приїзду в Київ у п’ятницю, 9 лютого, запевнила, що фінансову допомогу в розмірі $61 млрд буде виділено.

Зокрема, про це заявив голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер під час сьогоднішньої пресконференції.