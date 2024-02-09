Двопартійна делегація членів Конгресу США під час свого приїзду в Київ у п’ятницю, 9 лютого, запевнила, що фінансову допомогу в розмірі $61 млрд буде виділено.
Зокрема, про це заявив голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер під час сьогоднішньої пресконференції.
«Ми приїхали сюди в тому числі для того, щоб передати послання: Сполучені Штати повністю підтримують це фінансування. Як законодавці, ми [його] підтримуємо і вважаємо, що в Палаті представників і в Сенаті існує переважна підтримка, і це буде зроблено», — сказав Тернер.