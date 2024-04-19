Судове засідання у справі полковника ССО Романа Червінського, яке було перенесене кілька разів через те, що належним чином не були викликані потерпілі, не відбулося сьогодні.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив адвокат Романа Червінського Сергій Лисенко.

Хоча, не зважаючи на неналежне повідомлення потерпілих, суд хотів розглянути клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою ексрозвідника, протягом дня через численні повітряні тривоги засідання відкладалось, а потім у суддів закінчився робочий день.

Тож Червінського можуть звільнити з-під арешту завтра.

Адвокат Червінського зазначив, що обвинувачення або суд можуть застосувати статтю 615 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану.

“Робочий день в суді закінчився. І коли судді виходили з зали, оскільки знову пролунала тривога і проводити засідання з питань безпеки було неможливо, прокурор встиг прокричати, що треба в порядку 615 статті КПК затримати Червінського без ухвали суду в звязку з неможливістю проведення підготовчого судового засідання. Судді встали і вийшли, нічого з цього приводу не сказали. Тому документом, на підставі якого він може завтра бути не на свободі, може стати ухвала суду, винесена без розгляду цього питання в засіданні, або постанова, винесена прокурором, якщо їм не вдасться вмовити суддів. Оскільки 615 стаття виписана таким чином, що там чітко не зазначено, у кого є повноваження приймати такі рішення”, — сказав адвокат.