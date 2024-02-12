Галицький районний суд Львова відмовив Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Про це йдеться у рішенні Галицького районного суду м. Львова.

7 грудня 2023 року Ірина Фаріон подала позов до суду, щоби оскаржити рішення про її звільнення з Львівської політехніки. Мовознавиця вимагала визнати протиправним і скасувати наказ ректора про звільнення з посади професорки кафедри української мови, поновити її на посаді та стягнути з університету середній заробіток за весь період вимушеного прогулу.

8 лютого справу в Галицькому районному суді Львова розглядав Віталій Стрельбицький, за правилами спрощеного позовного провадження — без виклику сторін.

Науковиця заявила, що працювала на посаді професорки кафедри української мови політехніки з вересня 2016 року. А 15 листопада 2023 року, відповідно до наказу ректора, її звільнили “за вчинення аморального проступку”. Через те, що мовознавиця перебувала на лікарняному, до наказу ректора були внесені зміни щодо дати звільнення — на 23 листопада. Ірина Фаріон зазначила, що вважає звільнення незаконним, а накази — безпідставними та необґрунтованими.

Представник університету пояснив, що причиною звільнення Фаріон слугували її висловлювання стосовно військових ЗСУ під час інтерв`ю у програмі “Рандеву з Яніною Соколовою”. Зокрема, приниження захисників, які не розмовляють українською мовою. Ситуацію розглянули на засіданні ректорату університету, за результатами якого, було ухвалене рішення про звільнення.

Суд постановив, що накази університету відповідають положенням чинного законодавства та були ухвалені за встановленою процедурою.

“За результатами розгляду цієї справи у суду не залишилось сумнівів у тому, що поведінку позивача, а саме її висловлювання, можна охарактеризувати, як аморальний проступок. Суд вважає, що відповідач правильно визначив, що висловлювання позивача щодо російськомовних військовослужбовців значною частиною суспільства цілком обґрунтовано сприймаються як аморальні”, — йдеться у повідомленні.

У підсумку суд відмовив задовольнити позовні вимоги Ірини Фаріон. Протягом місяця після проголошення рішення жінка ще може подати апеляційну скаргу.