2 роки тому, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. У другу річницю повномасштабної війни світові лідери висловлюють Україні свою підтримку.
Президент США Джо Байден:
“Рік тому я і моя команда приїхали до Києва, щоб без страху заявити про це: наша підтримка України не похитнеться, світові демократії не будуть розділені, і ми не втомимося”
Канцлер Німеччини Олаф Шольц:
“Ми пишаємося тим, що належимо до числа її друзів – сьогодні й у нашому спільному європейському майбутньому”
Президент Франції Еммануель Макрон:
“Два роки війни. Побита і скривавлена, але все ще стоїть на ногах. Україна бореться за себе, за свої ідеали, за нашу Європу. Наша відданість на її боці не похитнеться”
Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак:
“Життя переможе смерть. Світло переможе темряву. Україна переможе”
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель:
“Ми відзначаємо два роки від початку повномасштабної жорстокої агресії Росії проти України. ЄС був на боці українського народу з того трагічного ранку, який змінив історію Європи, але не змінить її географію знову силою”
Глава Європейської Ради Шарль Мішель:
“2 роки відваги, 2 роки мужності, 2 роки боротьби. Ви захищаєте наші спільні цінності — свободу і демократію. Ви станете членом нашої європейської родини. Сьогодні, в наших серцях, ви вже одні з нас”
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг:
“Президент Путін розпочав цю війну, тому що хотів зачинити двері НАТО і відібрати в України право обирати власний шлях. Однак він досягнув абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше”
Прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.
Колишні прем’єри Великої Британії Борис Джонсон та Швеції Карл Більд приїхали до Києва 24 лютого — у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.