2 роки тому, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. У другу річницю повномасштабної війни світові лідери висловлюють Україні свою підтримку.

Президент США Джо Байден:

“Рік тому я і моя команда приїхали до Києва, щоб без страху заявити про це: наша підтримка України не похитнеться, світові демократії не будуть розділені, і ми не втомимося”

Канцлер Німеччини Олаф Шольц:

“Ми пишаємося тим, що належимо до числа її друзів – сьогодні й у нашому спільному європейському майбутньому”

Президент Франції Еммануель Макрон:

“Два роки війни. Побита і скривавлена, але все ще стоїть на ногах. Україна бореться за себе, за свої ідеали, за нашу Європу. Наша відданість на її боці не похитнеться”

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак:

“Життя переможе смерть. Світло переможе темряву. Україна переможе”

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель:

“Ми відзначаємо два роки від початку повномасштабної жорстокої агресії Росії проти України. ЄС був на боці українського народу з того трагічного ранку, який змінив історію Європи, але не змінить її географію знову силою”

Глава Європейської Ради Шарль Мішель:

“2 роки відваги, 2 роки мужності, 2 роки боротьби. Ви захищаєте наші спільні цінності — свободу і демократію. Ви станете членом нашої європейської родини. Сьогодні, в наших серцях, ви вже одні з нас”

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг:

“Президент Путін розпочав цю війну, тому що хотів зачинити двері НАТО і відібрати в України право обирати власний шлях. Однак він досягнув абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше”

Прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

Колишні прем’єри Великої Британії Борис Джонсон та Швеції Карл Більд приїхали до Києва 24 лютого — у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.