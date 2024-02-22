Про це повідомили у Міноборони України.

“Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом. Вдячний партнерам за підтримку у війні”, – повідомляє Міністр оборони України Рустем Умєров.

Техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.