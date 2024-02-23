Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський проводить аудит всіх Сил оборони, оскільки за 2 роки війни є підрозділи, які жодного разу не були на фронті.

Про це повідомляє голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в етері програми “Тема з Мосейчук”

“Пан Сирський зараз робить аудит всіх Сил оборони. Чому? Тому що 2 роки поспіль кажуть, що є бригади або підрозділи, які 2 роки на війні без ротації, а є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія – 900 тисяч, умовно, 300 тисяч з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч”, – Давид Арахамія

За його словами, під час аудиту було вже виявлено 8 тисяч осіб, які “просто прикомандировані до Генерального штабу, і не воювали”. Він вважає, що за результатами аудиту ця цифра буде набагато більша.

Арахамія додав, що ці працівники, яких виявив аудит, вже отримали відповідний наказ і зараз їх готують на підсилення сил на фронті.