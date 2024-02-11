В енергосистемі України 11 лютого дефіциту немає. Власної генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

“У резерві 10 блоків теплової генерації, які будуть залучені у разі потреби. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються”, — мовиться у повідомленні.

Протягом доби прогнозується імпорт електроенергії — 1 300 МВт-год. Окрім цього, передбачається експорт — 2 700 МВт-год.

Фахівці також розповіли, що у Харкові відновили електропостачання споживачам, відключеним після атаки дронів 10 лютого.

В Харківській області вранці 11 лютого внаслідок обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Це призвело до знеструмлення підстанції 110 кВ, а також побутових споживачів.

На Донеччині енергетики заживили всі вуглевидобувні підприємства, які знеструмлювались через російські удари минулої доби.