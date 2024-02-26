26 лютого військова і колишня депутатка Тетяна Чорновол опублікувала пост у Фейсбуці, в якому захищала політика Сергія Пашинського, що зараз знаходиться під слідством, посилаючись на те, підтримка проєктів з розробки українського озброєння «не можлива без підтримки Пашинського».

Сергій Пашинський, за його ж словами, “є бенефіціаром усього українського ВПК”. Якщо робити висновок з його слів, то виявляється, що майже вся українська зброя вироблялася під його керівництвом.

“До речі, за минулий рік багато українців підтримали ініціативу благодійного фонду Повернись живим і заправок ОКО про озброєння ТРО мінометами. Програма працює, міномети працюють, українці, волонтери, фронт – одна команда. Але не забуваємо про виробника…” – написала військова Тетяна Чорновол.

Тетяна продовжила свій пост тим, що зазначила, що нібито міномет МП-120 названий на честь Сергія Пашинського:

“Я натякну: міномет 120, який фонд “Повернись живим” обрав для свого проекту, бо він найякісніший і не дорогий, носить назву МП-120. Чому таку? “М” – це міномет. А “П”? Згадайте на яку літеру починається прізвище Пашинський…”

Втім є одне «але», МП-120 є абревіатурою зброї, де літери “МП” буквально означають “міномет причіпний”, тобто він має власне шассі для транспортування, а “120”, відповідно — калібр ствола у мм.

Тож як бачимо, назва міномету не має жодного відношення до Сергія Пашинського.