Колишній президент США, який хоче переобрання на другий президентський термін, Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання.

Білий дім вже назвав ці слова “жахливими і безглуздими”. Трамп зробив цю заяву в суботу під час передвиборчого мітингу в Конвеї, у штаті Південна Кароліна, напередодні праймеріз республіканських кандидатів у президенти, що відбудуться 24 лютого.

Трамп висловив побоювання щодо допомоги Україні, а також щодо існування НАТО, альянсу 31 країни, який США зобов’язалися захищати в разі потреби.

У суботу Трамп заявив, що під час якоїсь зустрічі в НАТО він сказав іншому главі держави, що США під його керівництвом не будуть захищати жодну країну, яка є “злочинцем”.

“Один з президентів великої країни встав і сказав: “Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви нас захистите?” “Я сказав: “Ви не заплатили, ви порушники?”. “Ні, я б вас не захищав. Насправді, я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки”.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, сказав: “Заохочувати вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів – це жахливо і ненормально, і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни”.