На 87-му році життя помер український політик та дисидент Степан Хмара. Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара у Фейсбуці.

– Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все.

Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю, – написала Роксолана Хмара.

14 лютого письменник Вахтанг Кіпіані повідомив, що Хмара потрапив до лікарні й потребує грошей на лікування. Лише на проведення хімієтерапії потрібно було 200 тисяч гривень.

Навесні та влітку 2023 року Хмара брав участь у судових процесах над беркутівцями, які розстрілювали Майдан. На одному із засідань відчув біль у спині. У вересні 2023 року 85-річного Хмару госпіталізували у віденську клініку, де у 2004 році рятували від отруєння експрезидента Віктора Ющенка.