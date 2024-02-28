У Великій Британії у шпигунстві на Росію звинуватили ще одного громадянина Болгарії. Це вже шосте обвинувачення щодо болгарських громадян з вересня 2023 року.

Про це повідомляє DW.

Так, Королівська кримінальна прокуратура Великої Британії висунула обвинувачення в шпигунстві на користь Росії 38-річному Тихомиру Іванчеву. Його звинувачують у “змові з метою одержання, збирання, запису або публікації документів чи інформації, які могли бути прямо або побічно використані з метою завдання шкоди безпеці та інтересам держави”.

Іванчев жив у районі Ектон у західному Лондоні.

Раніше, у вересні 2023 року, схожі обвинувачення висунули п’ять інших громадян Болгарії: 45-річний Орлін Русєв, 41-річний Бізер Джамбазов, 31-річна Катрін Іванова, 31-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова. Русєву, Джамбазову та Івановій також висунули обвинувачення в підробці документів, зокрема паспортів та інших посвідчень особи.

Суд над ними запланований на 28 жовтня 2024 року.

За даними британського слідства, центральну роль як посередника між Москвою і групою громадян Болгарії відігравав колишній операційний директор фінансової компанії Wirecard Ян Марсалек, який переховується від німецького правосуддя.

Слідство вважає, що Марсалек був залучений до шпигунської діяльності навіть після своєї втечі з Німеччини.

За даними слідства, зараз він перебуває в Росії, де отримав держзахист, наданий ФСБ.