Сполучені Штати Америки не поспішають надавати Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб уникнути руйнувань й інших непередбачуваних наслідків, заявила в інтервʼю Радіо Свобода перша заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Юрі Кім.

«Ми хочемо бути впевненими, що наша допомога не призведе до небажаних наслідків. Передбачуваним наслідком нашої допомоги є надання Україні можливості виграти війну, нав’язану їй Росією. Ми не хочемо бачити ситуації, в якій є руйнування чи інші непередбачені наслідки», – пояснила Юрі Кім.

За словами дипломатки, США дуже ретельно продумують всі варіанти, розглядаючи, як найкраще допомогти українцям. «Ми хочемо розглянути всі юридичні наслідки, а також політичні наслідки. Тому той фокт, що навколо цих питань точаться дискусії, на мою думку, це добре, а не погано. Це частина демократичного процесу», – сказала Юрі Кім.

На уточнювальне запитання про те, чи розділяють США позицію генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа, озвучену в інтервʼю Радіо Свобода, що Україні потрібно дозволити завдавати ударів із літаків F-16 по російських військових цілях за межами України, Юрі Кім відповіла, що позиція США щодо використання наданої допомоги залишається незмінною.