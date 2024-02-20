ФСБ Росії заарештувало жінку за те, що вона надіслала благодійний внесок для підтримки України. Жінку, яка має американське та російське громадянство, звинувачують у державній зраді.

За повідомленням російського силового відомства, 33-річна жінка, що жила в Лос-Анджелесі, надіслала донат у розмірі трохи більше 50 доларів громадській організації Razom for Ukraine, що базується у Нью-Йорку.

Жінку затримали у російському місті Єкатеринбург. Якщо суд визнає її винною, їй загрожує до 20 років ув’язнення.

За даними російського видання Media Zona, ім’я затриманої Ксенія Кареліна. А видання NYT, проаналізувавши її соціальні мережі, пише, що жінка, яка закінчила університет в Єкатеринбурзі, отримала американське громадянство у 2021 році і є студенткою Мерілендського університету у Балтиморі.

Американська журналістка російського походження Юлія Іоффе написала у мережі Х, що заарештовану також звинувачують в тому, що вона брала участь у протесті в Лос-Анджелесі на підтримку України.