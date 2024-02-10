Керівник американського фонду «Центр допомоги Україні у США» (HUCUS) Олексій Прокопенко подарував міністрові закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто фрагмент російського танка, знищеного під час битви за Київ.

«Це зроблено в Росії, а спалено й перероблено в Україні. Носіть це як брелок з ключами від свого дому, щоб не забути, що таке російський терор. Будь ласка, пам’ятайте уроки історії і те, що несли радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року», – сказав Прокопенко, передаючи сувенір Сійярто.

Зустріч відбулася під час Європейської конференції в Гарвардському університеті (штат Массачусетс) за участю європейських дипломатів та посадовців, студентів і науковців зі США та Євросоюзу.

У межах конференції, що проходить 9-10 лютого, відбуваються панельні дискусії, присвячені політиці ЄС, глобальним економічним проблемам та викликам, ситуації на енергетичних ринках, а також російській війні проти України.

У коментарі Укрінформу Прокопенко зазначив, що «риторика під час конференції переважно стосується війни в Україні й допомоги їй як визначального фактора близького майбутнього». За його словами, промовці засуджують дії Росії, «що свідчить не про втому від України, а про міцну і непохитну підтримку українського народу».