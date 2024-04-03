Тайвань зазнав найсильнішого за останні 25 років землетрусу, який стався у середу, 3 квітня.

Про це повідомляє CNN.

Підземні поштовхи магнітудою 7,4 бала відбулися на східному узбережжі острова. На момент повідомлення було зафіксовано мінімум 4 загиблих і щонайменше 57 поранених.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався близько 7:58 ранку за місцевим часом, на південь від міста Хуалянь на глибині 34,8 кілометрів.

У повіті Хуалянь було зруйновано десятки будівель, а деякі люди опинилися під завалами. Також сталося кілька зсувів і каменепадів, що призвело до закриття головної прибережної автомагістралі. Понад 91 000 домогосподарств залишилися без електрики.

Після землетрусу було видано попередження про цунамі на Тайвані, в південній Японії та на Філіппінах, але всі ці попередження пізніше були скасовані. Землетрус також призвів до припинення руху поїздів та метро, а також до пошкодження доріг і будівель.

Місцеві ЗМІ повідомили про загибель трьох туристів в результаті обвалів у національному парку Тароко. У столиці Тайбеї були зафіксовані пошкодження старих і нових будівель, а школярі були евакуйовані на спортивні майданчики з захисними шоломами.

Загалом землетрус відчувалися в різних країнах, включаючи Китай, Японію і Філіппіни.