У “Вікіпедії” уже вчетверте проведуть щорічну кампанію з написання текстів про українську культуру, що має на меті збільшити кількість статей як українською, так і іноземними мовами.

Про це Суспільне Культура повідомили в Українському інституті.

Марафон “Місяць культурної дипломатії України у Вікіпедії” пройде з 1 по 31 березня. Його організовують Український інститут, Міністерство закордонних справ та ГО “Вікіпедіа Україна”.

Організатори зазначають, що оскільки “Вікіпедія” є одним із найбільших і найдоступніших світових джерел інформації, важливо, щоб матеріали про Україну та українську культуру були представлені різними мовами світу.

Цьогорічна тема — деколонізація української культури.

Після початку повномасштабного вторгнення у всьому світі спалахнула цікавість до української культури. Виявилося, що чимало митців, науковців, історичних постатей, творів мистецтва відомі світовій спільноті як російські, хоча вони є частиною української культурної спадщини.

Тому цьогорічний проєкт прагне “розкрити українську ідентичність цих постатей, формування їхніх світоглядів під впливом української культури, продемонструвати їхній тісний зв’язок з Україною”.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби важливо, що щороку до ініціативи приєднується все більше людей як в Україні, так і по всьому світу.

“Ці системні зусилля мають критично важливе значення в умовах повномасштабної війни Росії проти України та її спроб знищити українську ідентичність, спотворити українську історію, присвоїти наших митців, заперечувати право України на існування”, — зазначає він.

За чотири роки марафону у “Вікіпедії” створили понад 6 000 унікальних статей на тему української культури різними мовами світу. Їх писали більш поширеними мовами: французькою, німецькою, японською, китайською, а також рідкіснішими: арабською, баскською, валлійською, індонезійською, мовами тіап і гуджараті.

Ілля Корнійко, голова правління ГО “Вікімедіа Україна”, додає, що минулого року до кампанії долучилися 154 учасники та учасниці з усього світу: від США та Канади до Малайзії та Японії.