20 лютого українські військові, ймовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по російському полігону біля окупованого села Трудівське у Волноваському районі Донецької області.

Про це ВВС повідомили кілька джерел, знайомих із ситуацією.

У цей момент на полігоні були на шикуванні бійці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади вишикувались на полігоні й чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ, генерал-майора Олега Моісеєва.

“Вишикували в чистому полі командири”, — коментує подію один з російських військовослужбовців

Загалом у розпорядженні ВВС є понад 10 фотографій та відеозаписів з полігону, зроблених одразу після удару — на них зображені десятки загиблих, але з етичних міркувань ми не публікуємо ці знімки.

Загалом, за різними оцінками, зокрема самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.

Українська влада подію не коментувала.

У мережі публікують фото та відео з, як стверджують, ліквідованими під Волновахою військовими РФ.

Зокрема, офіцер генштабу ЗСУ Анатолій Штефан (“Штірліц”) поділився таким повідомленням. Він також зазначив, що ця інформація потребує уточнення.

Написали про удар і російські пабліки, що висвітлюють війну.

“На цьому об’єкті проводилося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 35390, Южно-Сахалінськ). Ракетний обстріл припав на момент, коли на полігоні проводилося шикування військовослужбовців. Удар завдали трьома ракетами РСЗВ “HIMARS”, — пише телеграм-канал “Досье шпиона”.

За їхніми даними, кількість загиблих російських бійців склала 65 осіб. Щодо кількості поранених — інформації немає.

За кілька годин після удару по полігону російський президент Володимир Путін провів зустріч з міністром оборони Сергієм Шойгу, під час якої очільник військового відомства розповів про успіхи російської армії в Авдіївці та на інших ділянках фронту.