Як повідомляє Bloomberg, Україна розробляє план, який допоможе їй отримати необхідні кошти та покрити бюджетний дефіцит у випадку, якщо фінансова допомога від США буде заблокована.

Цей план включає три ключові елементи: розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат.

За даними агентства, українські чиновники мають запропонувати цей план МВФ під час триденного візиту його співробітників до Києва наступного тижня.