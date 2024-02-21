Наступного дня після цього адмірал Чорноморського флоту був позбавлений посади командувача.

«Цезар Куніков» є одним із майже двох десятків російських військових кораблів, які Україна серйозно пошкодила або повністю потопила після того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Перед затопленням Oryx, нідерландський вебсайт, відомий перевіреними підрахунками втрат російського та українського обладнання, вказував цифру в 21 військовий корабель і один підводний човен.

Генштаб України має дещо більшу кількість: 24 російські кораблі та один підводний човен.

Це приблизно одна третина всього флоту, який налічує близько 74 плавзасоби. Ці цифри не включають менші судна, такі, як прибережні патрульні катери або допоміжні судна.

Як би ви не рахували, це надзвичайний набір морських втрат, завданих країною, яка зараз не має військового флоту. Військово-морські та військові експерти з усього світу звернули увагу на це.

«Успіх України в Чорному морі, безумовно, став несподіванкою для багатьох із нас. У морі українці виявилися набагато більш технологічно та тактично інноваційними, ніж росіяни», – сказав Майкл Петерсен, експерт з Інституту Військово-морського коледжу США в Ньюпорті, штат Род-Айленд.

«Сміливі інновації, які вони продемонстрували, відрізняються від [російського] Чорноморського флоту, який довів свою несхильність до ризику та брак нестандартних рішень», – сказав він.