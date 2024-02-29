Про це повідомляє Головнокомандувач Олександр Сирський.
3-тя штурмова бригада та 25-та окрема повітряно-десантна бригада вибили окупантів, які проривалися на околиці Орлівки на Донеччині.
У районах Вербового та Роботиного тривають жорсткі бої. Окупанти намагаються повернути контроль над цими населеними пунктами.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський додав, що під час роботи в окремих командирів виявили певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці ворога, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.