Про це повідомляє Головнокомандувач Олександр Сирський.

3-тя штурмова бригада та 25-та окрема повітряно-десантна бригада вибили окупантів, які проривалися на околиці Орлівки на Донеччині.

У районах Вербового та Роботиного тривають жорсткі бої. Окупанти намагаються повернути контроль над цими населеними пунктами.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський додав, що під час роботи в окремих командирів виявили певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці ворога, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.