Про це сьогодні повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в етері телемарафону.

Підрозділи вийшли, аби організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке та Бердичі. Зокрема, для того, аби не допустити просування російських військ в західному напрямку.

“Підрозділи Сил оборони України здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку”, — сказав Лиховій.

За його інформацією, російські війська збільшили кількість авіаударів та штурмів. За 26 лютого вони завдали 45 авіаударів та здійснили 72 штурми, з яких 25 штурмів було на Авдіївському напрямку та 40 штурмів на Мар’їнському.