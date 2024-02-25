Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Ці кошти — залишок зі спеціального фонду державного бюджету, який утворився на 1 січня 2024 року та не був використаний у попередні бюджетні періоди.
Гроші спрямують на нову бюджетну програму «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».
Також уряд затвердив Порядок використання цих коштів. Зокрема, визначив цілі й напрями використання цих коштів, перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, обсягів фінансування з держбюджету.