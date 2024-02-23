Кабінет міністрів на своєму засіданні 23 лютого ухвалив ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища і затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які виділяються на будівництво та функціонування в 2024 році.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям.

“Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять”, — додав прем’єр.

За його словами, для Міністерства у справах ветеранів це одне з головних завдань на цей рік.

На виконання доручення прем’єра Дениса Шмигаля 27 жовтня 2022 року Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі “Лиса Гора”.

Екологи та активісти були проти розташування там меморіалу. У листопаді 2022 року на сайті Київради зареєстрували відповідну петицію, яку Київрада не підтримала.

У січні прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив кільком міністрам і столичним посадовцям знайти нове місце для створення в Києві національного військового кладовища замість Лисої гори.

Згодом Київська міська рада відвела ділянку в 8 гектарів комунального лісу на Броварському проспекті в Биківні. Однак частина території Биківнянського лісу досі повністю не досліджена і може містити ще не виявлені поховання. Тому швидко побудувати там меморіальне кладовище неможливо, заявили у Національному історико-меморіальному заповіднику “Биківнянські могили”.

У серпні 2023 року Кабмін змінив місце будівництва Національного військового меморіального кладовища. До 30 липня 2025 року цвинтар мають побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області.

8 грудня Верховна рада підтримала в цілому законопроєкт, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища.