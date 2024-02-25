Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час форуму «Україна. Рік 2024».

“Сьогодні приватні виробники допущені до виробництва боєприпасів. Зокрема, у виробництві боєприпасів для дронів саме приватні компанії займають лідируючу позицію. Так само більша частка приватного сектору у виробництві артилерійських мінометних компонентів”, — сказав міністр.

Він додав, що триває процес лібералізації ринку в ОПК, щоб ще більше приватних компаній мали змогу працювати на ньому.