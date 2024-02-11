Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну треба залишити “буферною зоною” між Росією і Заходом, надавши певні безпекові гарантії, але не приймаючи у ЄС чи НАТО.

Орбан у спілкуванні з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шусселем у рамках медіапроєкту European Voices; фрагмент розмови, опублікований Die Presse, привернув значну увагу в угорських ЗМІ, повідомляє “Європейська правда”

“Подобається це вам чи ні, подобається це українцям чи ні, Україна на мапі – там, де вона є. Найкраща перспектива – щоб вона була буферною зоною між Росією і Заходом – звісно, з безпековими гарантіями. Якщо це не допоможе, Україна втрачатиме території. Росія буде знову, знову і знову руйнувати Україну. Росія ніколи не змириться з тим, щоб на її кордонах з’явився такий член ЄС і НАТО як Україна, ніколи”, — добавив Орбан.

При цьому угорський прем’єр вважає, що у 2008 році справді було можливо прийняти Україну і Грузію до ЄС і НАТО, але цю нагоду змарнували, і з нею – “перспективи України на майбутнє членство у ЄС і НАТО”.

На ремарку Шусселя про те, що припинення вогню зараз означало би для України фактично поразку, Орбан сказав, що оцінка може залежати “від того, як дивитись на майбутнє”, тому що з продовженням гарячої фази війни Україна може втратити ще більше територій.