Про це повідомляє видання ScienceAlert.

“Я вважаю, що це викликає величезне занепокоєння”, — сказав журналістам у Женеві головний науковий співробітник агентства охорони здоров’я ООН Джеремі Фаррар.

Початок спалаху пташиного грипу був зафіксований у 2020 році і призвів до масового вимирання десятків мільйонів домашньої птиці, а також зараження диких птахів і ссавців.

Недавно до списку заражених також додалися корови та кози, що викликало несподіванку серед експертів, бо вважалося, що вони не можуть заразитися цим грипом.

“Велике занепокоєння, звичайно, полягає в тому, що… заражаючи качок і курей, а потім все частіше ссавців, цей вірус зараз еволюціонує та розвиває здатність заражати людей, а потім критично здатен переходити від людини до людини”, — прокоментував інформацію Фаррар.

Проте наразі немає доказів передачі вірусу між людьми. Але у випадках, коли люди були інфіковані через контакт з тваринами, рівень смертності оцінюється як надзвичайно високий.