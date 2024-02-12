Про це повідомило агентство Associated Press.
Зазначається, що Байден особисто не приєднається до соцмережі, як й інші члени його адміністрації, адже акаунт BidenHQ буде повністю вести команда виборчої кампанії, що намагатиметься достукатись до молодої аудиторії.
В першому відео президента США у TikTok показали, як його питають про фінальну гру сезону в професійному американському футболі — Супербоул.
Журналісти нагадали, що федеральна комісія зі зв’язку Сполучених Штатів попереджала, що власник TikTok компанія ByteDance може надавати КНР особисті дані користувачів.
Раніше Байден заборонив використання TikTok майже 4 мільйонам співробітників федерального уряду на пристроях, що належать відомствам, з обмеженими винятками для представників правоохоронних органів та національної безпеки.
Представники виборчої кампанії глави Білого дому поінформували, що вживають передові заходи безпеки й впроваджують протоколи безпеки, але не конкретизували про що саме мовиться.