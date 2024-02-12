Команда президента США Джо Байдена використовуватиме соцмережу TikTok для виборчої кампанії, попри те, що раніше глава Білого дому заборонив використання платформи на федеральних пристроях.

Про це повідомило агентство Associated Press.

Зазначається, що Байден особисто не приєднається до соцмережі, як й інші члени його адміністрації, адже акаунт BidenHQ буде повністю вести команда виборчої кампанії, що намагатиметься достукатись до молодої аудиторії.

В першому відео президента США у TikTok показали, як його питають про фінальну гру сезону в професійному американському футболі — Супербоул.

Журналісти нагадали, що федеральна комісія зі зв’язку Сполучених Штатів попереджала, що власник TikTok компанія ByteDance може надавати КНР особисті дані користувачів.

Раніше Байден заборонив використання TikTok майже 4 мільйонам співробітників федерального уряду на пристроях, що належать відомствам, з обмеженими винятками для представників правоохоронних органів та національної безпеки.

Представники виборчої кампанії глави Білого дому поінформували, що вживають передові заходи безпеки й впроваджують протоколи безпеки, але не конкретизували про що саме мовиться.