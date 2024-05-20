Women Biz Days – це історія не тільки про бізнес, а й про те як розвивати власну особистість! Ти маєш шанс на два дні зануритись в атмосферу натхнення та відкрити для себе нові можливості.

ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запрошує тебе взяти участь у Women Biz Days

VI заїзд: 11-12 червня 2024 – м. Київ

Організаційні особливості

Участь безкоштовна за умови отримання від організаторів підтвердження участі

Підтвердження участі Ви отримаєте на електронну пошту, зазначену під час реєстрації в онлайн-анкеті

Витрати (навчання, проживання, харчування) покриваються організаторами

Логістичні (транспорті) витрати фінансуються учасницями особисто

Наявність няні під час проведення Women Biz Days для для групи дітей віком 3-12 років (за умови попереднього узгодження з організаторами)

Критерії відбору учасниць

– опис бізнесу / підприємства

– мотивація до участі у Women Biz Days

– очікування від участі у Women Biz Days

– можливості / перспективи подальшого розвитку

– ведення всіх каналів комунікації українською або англійською мовами

– відсутність діяльності на ринку російської федерації та республіки білорусь

Організатори використовуватимуть персональні дані для забезпечення процесу комунікації з учасницями Women Biz Days та формування внутрішнього звіту за результатами проєкту.