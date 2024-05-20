Women Biz Days – це історія не тільки про бізнес, а й про те як розвивати власну особистість! Ти маєш шанс на два дні зануритись в атмосферу натхнення та відкрити для себе нові можливості.
ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запрошує тебе взяти участь у Women Biz Days
VI заїзд: 11-12 червня 2024 – м. Київ
VI заїзд: 11-12 червня 2024 – м. Київ
Організаційні особливості
Участь безкоштовна за умови отримання від організаторів підтвердження участі
Підтвердження участі Ви отримаєте на електронну пошту, зазначену під час реєстрації в онлайн-анкеті
Витрати (навчання, проживання, харчування) покриваються організаторами
Логістичні (транспорті) витрати фінансуються учасницями особисто
Наявність няні під час проведення Women Biz Days для для групи дітей віком 3-12 років (за умови попереднього узгодження з організаторами)
Участь безкоштовна за умови отримання від організаторів підтвердження участі
Підтвердження участі Ви отримаєте на електронну пошту, зазначену під час реєстрації в онлайн-анкеті
Витрати (навчання, проживання, харчування) покриваються організаторами
Логістичні (транспорті) витрати фінансуються учасницями особисто
Наявність няні під час проведення Women Biz Days для для групи дітей віком 3-12 років (за умови попереднього узгодження з організаторами)
Критерії відбору учасниць
– опис бізнесу / підприємства
– мотивація до участі у Women Biz Days
– очікування від участі у Women Biz Days
– можливості / перспективи подальшого розвитку
– ведення всіх каналів комунікації українською або англійською мовами
– відсутність діяльності на ринку російської федерації та республіки білорусь
Організатори використовуватимуть персональні дані для забезпечення процесу комунікації з учасницями Women Biz Days та формування внутрішнього звіту за результатами проєкту.
– опис бізнесу / підприємства
– мотивація до участі у Women Biz Days
– очікування від участі у Women Biz Days
– можливості / перспективи подальшого розвитку
– ведення всіх каналів комунікації українською або англійською мовами
– відсутність діяльності на ринку російської федерації та республіки білорусь
Організатори використовуватимуть персональні дані для забезпечення процесу комунікації з учасницями Women Biz Days та формування внутрішнього звіту за результатами проєкту.