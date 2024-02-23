Президент України Володимир Зеленський найближчим часом збирається відвідати Вірменію – повідомляють місцеві ЗМІ.

Про це повідомляє вірменське медіа Factor.am з посиланням на джерело.

За даними співрозмовника видання, зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена.

Наразі ведуться переговори з українською стороною щодо термінів поїздки.

Очікується, що Зеленський буде в Єревані в березні.

Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.