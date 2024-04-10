Межа – колишнє інформаційне видання «Букви», яке зробило ребрендинг, прибравши назву через прохання читачів. Межа стежить за головними трендами та проблемами, що стосуються нашого суспільства, та намагається допомогти своїм читачам розуміти складні ситуації.
Наше видання підтримує відкрите суспільство, де кожна людина має однакові права незалежно від її віросповідання, статі чи соціального статусу. Ми віримо в рівні можливості для всіх і прагнемо просувати ці цінності через наші матеріали.
- В 2014 році Петро Терентьєв зареєстрував доменне ім’я сайту bykvu.com, а в 2017 — домен bukvy.ua
- В 2016 році Терентьєв подав заявку, а в 2017 — зареєстрував торговельну марку (ТМ) bukvy.
- У травні 2016 року Петро Терентьєв і Катерина Рошук зареєстрували російськомовну газету «Буквы.ком», а у 2017 — інформаційне агентство.
- 1 грудня 2019 року головною редакторкою видання стала Тетяна Ніколаєнко. Данило Романчук, який раніше обіймав цю посаду, перейшов на позицію шеф-редактора.
- В лютому 2020 року «Букви» приєднались до медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір».
- У квітні 2021 року Тетяна Ніколаєнко залишила посаду головної редакторки видання «Букви». Головним редактором знову став Данило Романчук.
- 21 квітня 2021 видання оголосило про відмову від версії сайту російською мовою. Натомість з’явилась англійська мова.
- У квітні 2021 року у Facebook повідомили, що після перегляду журналістських розслідувань видання «Букви». у співпраці з ФБРвиявила і видалила дві мережі ботів, діяльність яких була пов’язана з партією «Слуга народу», лідером партії «Довіра» Олегом Кулінічем, колишнім прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також підсанкційним політиком Андрієм Деркачем і політологом Петром Журавлем.
- В липні 2021 року «Букви» залишив головний редактор Данило Романчук через незгоду з відмовою власників від російськомовної версії сайту та несвоєчасну реакцію в ситуації з нападом на фотокореспондента видання.
- У вересні 2021 року сайт «Букви» зазнав тривалої DDoS-атаки публікації матеріалів розслідувань про шахрайський заробіток Максима Полякова на сайтах знайомств.