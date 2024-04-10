Ця зміна зумволена бажанням підсилити редакційну команду та забезпечити ще вищий рівень професіоналізму у висвітленні валивих новин.

Межа – колишнє інформаційне видання «Букви», яке зробило ребрендинг, прибравши назву через прохання читачів. Межа стежить за головними трендами та проблемами, що стосуються нашого суспільства, та намагається допомогти своїм читачам розуміти складні ситуації.

Наше видання підтримує відкрите суспільство, де кожна людина має однакові права незалежно від її віросповідання, статі чи соціального статусу. Ми віримо в рівні можливості для всіх і прагнемо просувати ці цінності через наші матеріали.