Вчора американське видання Business Insider опублікувало статтю з цитуваннями екскомандувача армії США в Європі Бена Годжеса.

Бен Годжес, як зазначається у статті, дав жорстку оцінку нинішнім досягненням Росії у війні проти України, сказавши, що “їхній флот – відстій, повітряні сили – відстій, і вони втратили півмільйона солдатів”.

У статті вказано, що незрозуміло, звідки Годжес взяв інформацію про кількість втрат РФ у живій силі в Україні. Поточні оцінки щодо кількості росіян, ліквідованих або поранених від 2022 року, варіюються від 315 тис., за даними на одного високопосадовця у галузі оборони США, до трохи більше 400 тис., за даними Міноборони України.

Однак у січні 2024 року Міноборони Великої Британії заявило, що Росія перебуває на шляху до втрати пів мільйона бійців до кінця року.

В публікації вказано, що зауваження Годжеса пролунали, коли Україна поступилася східним містом Авдіївка після жорстокої боротьби, яка коштувала Росії втрат у понад 400 танків, а також багато тисяч солдатів.

Незважаючи на жорсткі бої в Україні, Годжес вважає, що навколо її боротьби з Росією “забагато негативізму”.

Генерал у відставці також сказав, що Заходу потрібно “розмазати” (body slam) Росію, захищаючи молоду демократію, до якої вона вторглася.

“Після 10 років у Росії були всі переваги, і вони досі окупували лише 18% території України”, – сказав Годжес, маючи на увазі не тільки повномасштабне вторгнення 2022 року, але й анексію Криму та бойові дії на Донбасі від 2014 року.

Заяви генерала прозвучали в надзвичайно небезпечний для оборони України момент. Країна спостерігає коливання міжнародної підтримки, зміну військового керівництва, і стикається з набагато численнішим і краще забезпеченим ворогом.

Росія перевела свою економіку на воєнні рейки, ризикуючи довгостроковим економічним спадом, але спричинивши тимчасове піднесення.

Годжес, крім всього, раніше заявляв, що витрати США на оборону України є надзвичайно економічно ефективними для американських інтересів.