25 лютого американське видання The New York Times опублікувало статтю, у котрій повідомило, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов входив до елітного підрозділу “Загін 2245”, який готувало Центральне розвідуправління США.

За інформацією видання, Буданов дійсно був одним з офіцерів підрозділу, який захоплював російські безпілотники і засоби зв’язку, щоб техніки ЦРУ могли перепрофілювати їх і зламати шифрувальні системи.

“Генерал Буданов був висхідною зіркою в підрозділі 2245. Він був відомий сміливими операціями в тилу ворога і мав глибокі зв’язки з ЦРУ. Агентство підготувало його, а також зробило екстраординарний крок, відправивши на реабілітацію до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді після того, як він отримав поранення правої руки під час боїв на Донбасі”, – зауважується у статті.

У публікації вказано, що під час однієї з операцій переодягнений у російську форму Буданов повів спецпризначенців через вузьку затоку на надувних катерах, висадившись вночі в окупованому Криму. На них там чекав елітний російський спецназ. Українці дали відсіч, ліквідувавши кількох ворожих бійців, зокрема й сина генерала. Після цього українці відступили до берегової лінії, занурилися в море та годинами пливли до контрольованої Україною території.

“Це була катастрофа. У публічному зверненні президент Путін звинуватив українців у підготовці теракту та пообіцяв помститися за загибель російських бойовиків”, – йдеться в публікації.

Автори зазначають, що партнерство ЦРУ з українцями було настільки успішним, що спецслужба виявила бажання повторити його з іншими європейськими спецслужбами, орієнтованими на протидію Росії.

Нагадаємо, що раніше The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомляється про тривалу співпрацю США і України в галузі розвідки.

За їхніми даними, уздовж російського кордону побудували 12 секретних об’єктів. Також розвідуправління США частково оснащує підземну військову базу, яку називають “секретним нервовим центром Збройних сил України”.