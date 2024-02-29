28 лютого очільник українського ГУР Кирило Буданов дав інтерв’ю канадському ресурсу CBC News.

На інтерв’ю начальник ГУР висловив сумнів, що між президентом Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли якісь розбіжності.

За словами Буданова, між президентом і воєначальником навряд чи можуть бути особисті розбіжності. Адже, наголосив Буданов, один є підлеглим іншого.

Видання CBC News зауважує, що очільник розвідки “натякнув”, що Зеленський ухвалив правильне рішення замінити Залужного.

“Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій перебуваємо?”, – зауважив Кирило Буданов.

Нагадаємо, що у ефірі Fox News від 24 лютого президент України Володимир Зеленський пояснив, чому звільнив Залужного. Зеленський зазначив, що звільнення головкома Валерія Залужного та ключового керівництва ЗСУ – це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.

Звернемо увагу, що в інтерв’ю CBC News Буданов також розповів про те, що Росія була би наразі не проти заморозити конфлікт з нашою державою.

“Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як воно є зараз. Щоб ми визнали територію, яку вони захопили, російською. І вони б святкували свою перемогу”, – сказав очільник ГУР в інтерв’ю CBC News.

Втім, Буданов додав, що заморозки війни ніколи не станеться.

Україна, як пише CBC News, перебуває під зростаючим тиском у дворічному конфлікті після того, як осінній контрнаступ не зміг прорвати російську лінію фронту на півдні та сході країни.

Зеленський також повідомив ЗМІ, що плани українського контрнаступу потрапили на стіл у Кремлі ще до того, як він розпочався.