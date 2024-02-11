З 7 депутатів ЄС в Ірпінській міськраді 5 продалися Карплюку (включно із головою фракції Ярославом Куцем, який зараз відмовився від мандату, щоб кататися закордоном).

Сам Христюк обдзвонював усіх депутатів, щоб голосували за горезвісне рішення забудувати заплаву річки Ірпінь (яку горебізнесмен Ігор Мазепа разом зі злочинцем Карплюком забудовуватимуть).