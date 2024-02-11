Volodymyr Viatrovych, а хочеш я тобі розкажу ганебну історію в Ірпені? Твоя колега Віка Сюмар поставила свого чоловіка Дмитра Христюка на місцевих виборах керувати ЄС. Христюк до цього був заступником горезвісного мера Володимира Карплюка (екс-регіонала і злочинця, на якому висять кримінальні справи).
З 7 депутатів ЄС в Ірпінській міськраді 5 продалися Карплюку (включно із головою фракції Ярославом Куцем, який зараз відмовився від мандату, щоб кататися закордоном).
Сам Христюк обдзвонював усіх депутатів, щоб голосували за горезвісне рішення забудувати заплаву річки Ірпінь (яку горебізнесмен Ігор Мазепа разом зі злочинцем Карплюком забудовуватимуть).
Скажи, чому твоя партія ЄС не звертає уваги на цю ганебну історію? Чому ЄС разом з Карплюком, Слугами народу знищує Ірпінь? Це не ганебна історія твоєї партії і особисто вашого лідера Петра Олексійовича?
UPD: Один з депутатів, що продався Карплюку – це особистий водій Віки Сюмар, який взагалі немає відношення до Ірпеня. Але його просунули у прохідну частину списку партії.
UPD2: Чому я своє життя мушу витрачати не на дітей, а щоб боротися з наслідками факапів партії ЄС в Ірпені?