21 травня на сайті «Детектор медіа» вийшла новина про те, що Суспільне розпочинає марафон на Першому каналі в рамках «Єдиних новин». У статті, посилаючись на слова голови наглядової ради НСТУ Світлани Остапи, заявили, що РНБО надало Суспільному письмові гарантії збереження мовлення після виходу з марафону.

Про ці ж самі письмові гарантії від РНБО Суспільному заявила і Наталія Лигачова, шеф-редакторка видання «Детектор медіа» на своїй особистій сторінці у Facebook.

Втім, у телефонній розмові з пресслужбою РНБО, редакція «Межі» з’ясувала, що ніяких письмових гарантій від РНБО Суспільному не було. Вони знають про цей інцидент та готують офіційну відповідь нашій редакції. Тобто стаття «Детектор медіа» була фейковою. Суспільне новину про це також видалило. Посилання на сайті медіа – не дійсне.