Вчора у Фейсбуці засвітилося відео, де член фонду “Української команди” показує і обговорює БПЛА, на котрі фонд збирає кошти наразі. Людина на відео тішиться з того, що росіяни у розпачі через “неубиваність” цього комплексу БПЛА.
Нагадаємо, що названий волонтерський фонд належить меру Києва Віталію Кличку.
Втім, жодного захвату від суспільства викладений відеоролик не отримав. Навпаки – був сильно розкритикований.
Військовий та співзасновник партії “Народовладдя” Олег Симороз опублікував пост в мережі Х про ситуацію навколо відео з БПЛА, відзначивши, що фонд мера Києва тільки посприяв ворогові:
В коментарях до посту Симороз продовжив тему, прояснивши, що головою фонду Кличка є нардеп 7-8 скликання, а нині – голова виконавчого комітету партії “Удар Віталія Кличка” Артур Палатний.
Військовий виклав фотографію Палатного з Миколою Тищенком, підписавши:
Далі Симороз звернув на увагу на те, що нардеп Палатний возив допомогу Андрію Крищенку – колишньому начальнику поліції Києва, котрий, за словами військового, “переслідував активістів та кришував незаконні забудови”. Тепер сам Крищенко – військовий.
Нагадаємо, що ще у 2021 році журналісти програми «Схеми» викрили Крищенка у причетності до незаконного заволодіння рекреаційних земель водного фонду столиці.
Далі Симороз написав про прямий зв’язок між Кличком та Крищенком:
Нагадаємо також про інцидент зі стріляниною у Княжичах, в котрій одні поліцейські перестріляли інших, і в котрій безпосередньо брав участь колишній начальник поліції України.
Крім всього, на ситуацію з БПЛА звернув увагу блогер та активіст Сергій Стерненко. Ось, що Сергій написав у Х:
На пост Сергія Стерненка відповів член фонду “Українська команда”, котрий і був на обговорюваному відео.
“Хочу заспокоїти Сергія та попросити передивитися моє відео.
В ньому показана публікація та істерика росіян на ворожому телеграм-каналі. Тобто посилання на фото, які є всюди. ТТХ літачків ніхто не зливав.
Сподіваюся Сергій зробив свій пост не навмисне, а помилився випадково. Вибачатися не прошу”, – написав член фонду Кличка.