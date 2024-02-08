Вчора у Фейсбуці засвітилося відео, де член фонду “Української команди” показує і обговорює БПЛА, на котрі фонд збирає кошти наразі. Людина на відео тішиться з того, що росіяни у розпачі через “неубиваність” цього комплексу БПЛА.

Нагадаємо, що названий волонтерський фонд належить меру Києва Віталію Кличку.

Втім, жодного захвату від суспільства викладений відеоролик не отримав. Навпаки – був сильно розкритикований.

Військовий та співзасновник партії “Народовладдя” Олег Симороз опублікував пост в мережі Х про ситуацію навколо відео з БПЛА, відзначивши, що фонд мера Києва тільки посприяв ворогові:

В коментарях до посту Симороз продовжив тему, прояснивши, що головою фонду Кличка є нардеп 7-8 скликання, а нині – голова виконавчого комітету партії “Удар Віталія Кличка” Артур Палатний.

Військовий виклав фотографію Палатного з Миколою Тищенком, підписавши:

Далі Симороз звернув на увагу на те, що нардеп Палатний возив допомогу Андрію Крищенку – колишньому начальнику поліції Києва, котрий, за словами військового, “переслідував активістів та кришував незаконні забудови”. Тепер сам Крищенко – військовий.

Нагадаємо, що ще у 2021 році журналісти програми «Схеми» викрили Крищенка у причетності до незаконного заволодіння рекреаційних земель водного фонду столиці.

Далі Симороз написав про прямий зв’язок між Кличком та Крищенком:

Нагадаємо також про інцидент зі стріляниною у Княжичах, в котрій одні поліцейські перестріляли інших, і в котрій безпосередньо брав участь колишній начальник поліції України.

Крім всього, на ситуацію з БПЛА звернув увагу блогер та активіст Сергій Стерненко. Ось, що Сергій написав у Х:

На пост Сергія Стерненка відповів член фонду “Українська команда”, котрий і був на обговорюваному відео.