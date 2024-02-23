Два дні тому президент України дав інтерв’ю американському телеканалу Fox News. На Ютубі відео з інтерв’ю вийшло тільки сьогодні. Воно проходило на лінії фронту, а саме – на Харківському напрямку. Інтерв’юером виступив журналіст Брет Баєр.

Однією з основних заяв президента стало запрошення президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа відвідати Україну й на власні очі побачити “трагедію війни”.

Глава країни наголосив, що буде радий бачити в Україні чинного президента та кандидата у президенти США.

“Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто, щоб зрозуміти, що означає війна в Україні. Хто її почав, і що відбувається навколо”, – зауважив Зеленський.

Також президент заявив, що він не вірить в обіцянку Дональда Трампа закінчити війну в Україні протягом 24 годин після обрання президентом США. Він заявив, шо Трамп може приїхати на передову до України і пояснити, яким чином він збирається закінчувати війну.

“Хай він усе пояснить, пояснить, які у нього думки, можливо, в нього є якісь ідеї. Я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Всі ми зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: Є тільки один ворог, і це позиція Путіна”, – сказав президент України.

Також Зеленський прокоментував звільнення Залужного. Він заявив, що звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ відбулося не через зміну курсу дій, а через “речі, які довго не змінювалися”.

“Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими”, – сказав Володимир Зеленський.

Зі слів президента, час – це гроші, проте в нашому випадку це не гроші, а людські життя.

Про втрати окупантів та ЗСУ на фронті президент України висловився подібним чином:

“Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, відношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика”.

У Зеленського, крім того, запитали, коли, на його думку, завершиться російсько-українська війна.

Президент відповів, що світ не готовий до того, що Володимир Путін втратить свою владу. Він вважає, що світ боїться змін у Росії, проте США, європейські країни та глобальний Південь “можуть вибирати”.

“Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, він загроза для всього світу, він спробує знищити НАТО”, – наголосив Зеленський.

Також президент України прокоментував спроби замахів на своє життя. Він зазначив, що їх було більше п’яти.

“Перший випадок був дуже цікавий. Люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як Covid. А потім – це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах”, – сказав президент.

В інтерв’ю Зеленський звернувся до Конгресу США, висловивши вдячність за те, що зробили США для України, зокрема – президент Джо Байден.

“Якщо вони (конгресмени) хочуть бути дуже прагматичними, ціна, яку ми просимо зараз, менша, ніж буде в майбутньому. Вони будуть платити набагато більше, набагато більше. Ми просто хочемо жити, щоб вижити. У нас немає альтернативи”, – зазначив Зеленський.

Зеленський, до того ж, наголосив на потребу у зброї. Він зауважив, що без допомоги Заходу Україна не зможе забезпечити свою обороноздатність, а також покращити економіку та стабільність країни, що своєю чергою дозволить збільшити виробництво власної зброї. Зокрема, Києву потрібні “сильна зброя, зброя дальньої дії, ракети дальньої дії й артилерія”.

“Це не стосується видів виробництва. Збільшення його кожного дня, зокрема і протиповітряної оборони для захисту людей, щоб надати можливість, економіці зростати, – це означає надати можливість безпеки”, – уточнив Зеленський.

Насамкінець Зеленський згадав про повернення українців з-за кордону. Він сказав, що якщо українці повернуться, то економіка підніметься. Зʼявиться багато нових робочих місць, буде більше податків.