Безпека Європейських країн тісно пов’язана з Україною, і тому в Євросоюзі розробляються нові ініціативи з постачанням необхідного обладнання в Україну.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Макрон відзначив важливий внесок Франції та Польщі у забезпеченні безпеки в Європі, особливо у контексті ситуації з Україною, тоді як глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також готує пропозиції щодо України.

“Тут я хотів би підкреслити насамперед оперативну співпрацю між нашими арміями в рамках НАТО і ЄС, а також все, що робить Європа для забезпечення України стратегічним обладнанням. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки готує пропозиції в цьому напрямку”, – сказав президент Франції.

Крім того, Макрон зазначив, що це дозволить значно наростити виробництво зброї у Європі.

Нагадаємо, що в кінці минулого місяця президент Франції також спонукав Європу до “прискорення” підтримки України.

«У найближчі місяці нам доведеться прискорити масштаби нашої підтримки», – сказав Макрон у своїй промові 30 січня під час візиту до Швеції. – «Ціна… перемоги Росії занадто висока для всіх нас».

Зокрема, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європу негайно нарощувати військове виробництво.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно заявив, що Європа має перейти від мануфактури до великомасштабного виробництва зброї.