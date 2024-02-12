Три дні тому на Ютуб-каналі “Radio UA Chicago” було опубліковано інтерв’ю з українським продюсером і телеведучим Ігорем Кондратюком.

Загалом у інтерв’ю йшлося про Євробачення-2024. Втім, зокрема, найбільше зачепилася тема переможниць нацвідбору, а особливо – говорили про alyona alyona.

Кондратюк відреагував на скандали навколо однієї представниць України на “Євробаченні-2024” про те, що вона мала дует з російським гуртом та робила оголений фотосет з українським прапором.

“Такі зашквари з Альоною кажуть про те, що ймовірність того, що за неї та Джері проголосували багато людей, велика. Тому що шоубізнес це скандали, чутки. Якісь несподівані зашквари. Одним з яких був виступ з російським гуртом “Каста”. Альона стверджувала, що вони не підтримували війну і окупацію Криму. Але вони виступили у Криму після 2014 року. Наскільки я пам’ятаю, вона не їздила при цьому в Росію, вони десь записали в Україні. “Каста” відноситься до тих гуртів, які проти війни. Здається, це сталося (поїздка в Крим – прим.ред.) перш ніж Альона записала з ними дует. Ще тоді Альона сказала, що це помилка”, – висловив свою думку Кондратюк.

Фотосесію Альони у стилі “ню”, під час якої вона обгорнулася українським прапором, Кондратюк прокоментував так:

“Це був плагіат, що хтось з американок мав такий фотосет. Вона теж така не пушинка, була оголена з американським прапором. Альона її повторила, потім тут же видалила, зрозумівши що це ідіотський спосіб привернути до себе увагу. Наскільки це протизаконно, я не впевнений. А от Олена Мозгова сказала, що це дурість, яка підпадає під закон про захист нацсимволіки. Подивимось, чим закінчиться. Наразі їм нічого не загрожує”.

Кондратюк, крім того, звернув увагу на скандал навколо alyona alyona про те, коли вона сказала, що через репости зборів у неї падає охоплення у соцмережах. Сама реперка зазначила, що її слова були вирвані з контексту.

Кондратюк, в свою чергу, поділився, що мав розмову стосовно цього з Альоною і розповів, що вона мала на увазі:

“Вона (alyona alyona) сказала експерементальні дані. Що у неї така публіка, що коли Альона публікує збір, у неї падає охоплення аудиторії. Це просто експериментальні дані, якими вона поділилась. Вона могла б промовчати, але вона прямо сказала. Мені взагалі здається, що вона така пряма дівчина. Вона сама провокація. Альона любить робити якісь епатажні штуки. Вона просто дала експерементальний факт. З цього факту я можу зробити висновок, що в неї така публіка, якій не цікаві збори, які оголошує Альона”.

Нагадаємо, що співачки alyona alyona та Jerry Heil виграли Нацвідбір на Євробачення-2024 і саме вони вже цього травня у Мальме представлять Україну на міжнародному пісенному конкурсі з піснею “Teresa & Maria”.